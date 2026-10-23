Сильный ветер, связанный с циклоном Austen, вызвал перебои в транспортном сообщении в Великобритании и на Нормандских островах. Около 18 тысяч домохозяйств в Англии остались без электроснабжения, сообщает RMF24 со ссылкой на владельца энергетической инфраструктуры National Grid.

Закрытые школы и ограничения движения

Больше всего непогода затронула Корнуолл, Девон, а также острова Джерси и Гернси в проливе Ла-Манш. На Джерси закрыли все школы. В Корнуолле около 90 учебных заведений либо начали занятия с опозданием, либо вовсе не открылись.

На Гернси утром действовал красный уровень погодного предупреждения, а многие автобусы не выехали из депо. Оператор Great Western Railway предупредил о трудностях на маршрутах в Корнуолле и Девоне, в частности на направлении между Лондоном и Бристолем. Ограничения также ввели в Шотландии, где на ряде участков поезда были вынуждены двигаться медленнее.

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Отмена рейсов и повреждение пирса

В аэропорту Джерси в начале второй половины дня отменили около 70% рейсов. В частности, не вылетели самолеты в Лондон, Манчестер и Эдинбург. Утром скорость ветра возле аэропорта достигала 135 км/ч.

Аэропорт Гернси был закрыт ориентировочно до 17:00 по польскому времени. Администрация сообщила о незначительных повреждениях, нанесенных стихией. Меньшие перебои также зафиксировали в аэропортах Эксетера, Белфаста и Саутгемптона. Оператор паромов между островом Уайт и графством Хэмпшир отменил часть рейсов.

В Брайтоне волны разрушили часть заброшенного викторианского пирса West Pier, закрытого для посетителей еще в 1975 году. Метеорологи предупреждают, что на следующий день к Великобритании должен приблизиться еще один циклон — Boelo, который больше всего затронет Северную Ирландию, Шотландию и север Англии.

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