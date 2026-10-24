Во Франции 24 октября более 400 тысяч человек приняли участие в протестах из-за финансирования школ и резкого роста стоимости жизни. По оценке Министерства внутренних дел, всего в акциях участвовали 410 тысяч человек, в том числе 110 тысяч — в Париже. Профсоюз CGT заявил о почти 800 тысячах участников по всей стране, сообщает Asharq Al-Awsat.

Парижское шествие сначала проходило мирно, однако ближе к его завершению у Порт-де-Венсен часть протестующих начала бросать предметы в сторону правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона людей. Прокуратура Парижа сообщила о 64 задержанных в связи с демонстрацией; 40 из них оставили под стражей в полиции. Среди задержанных было шестеро несовершеннолетних.

Столкновения в других городах

По данным французских СМИ, полиция также применяла слезоточивый газ в Лионe, Клермон-Ферране и Страсбурге, а водометы — в Ницце и Нанте. В Марселе столкновения произошли возле конечной точки марша; правоохранители использовали слезоточивый газ против нескольких десятков человек.

Министр внутренних дел Лоран Нюньес ранее объявил о развертывании до 70 тысяч правоохранителей по всей стране. Их должны были поддерживать вертолеты, бронетехника и водометы. В Париже маршрут демонстрации ограничили юго-восточной частью города, не допустив ее в центр.

Требования студентов и работников

Протестное движение началось в прошлом месяце с акции из-за нехватки персонала в одной из школ к юго-востоку от Парижа, а затем распространилось по стране. Студенты требуют улучшения условий в образовательных учреждениях, а работники — повышения зарплат и пенсий.

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Студенческие группы призывают создать 250 тысяч дополнительных мест в учреждениях высшего образования, прекратить отбор через национальную систему поступления Parcoursup, увеличить число преподавателей и ремонтировать школы и университеты. Среди других требований — повышение студенческих грантов на 200 евро в месяц и заморозка арендной платы в государственном студенческом жилье.

По данным Министерства образования, государственные учреждения среднего образования в 2024–2025 учебном году потеряли 15,4 миллиона учебных часов из-за незамещения отсутствующих учителей. Это составило 7,5% запланированного учебного времени. В то же время цены на энергию во Франции в сентябре были на 21,3% выше, чем годом ранее, а годовая инфляция достигла 3,1%.

Ограничения и закрытия в Париже

Власти запретили проведение акций в ряде городов, в том числе в Лионе, Ницце и Монпелье. Профсоюзы раскритиковали эти ограничения, назвав их нарушением защищенной конституцией свободы выражения мнения.

В Париже на фоне риска беспорядков закрыли Лувр, музей Орсе, музей Пикассо и Гран-Пале. Организаторы ярмарки современного искусства Art Basel также отменили программу на выходные после одного дня работы для посетителей.

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