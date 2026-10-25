В Чехии генеральный прокурор Ленка Брадачова поддержала идею снизить минимальный возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Она заявила об этом во время выступления на чешском общественном телевидении. Об этом сообщает RMF24.

Преступления с применением насилия

По словам Брадачовой, преступность среди молодежи в целом не растет, однако меняется характер правонарушений: кражи все чаще уступают место преступлениям с применением насилия.

Идею также поддерживает Министерство юстиции Чехии. Глава ведомства Ероним Тейц отметил, что возможные изменения прежде всего касались бы наиболее тяжких преступлений, за которые чешское законодательство предусматривает даже пожизненное лишение свободы. Речь идет о случаях особо жестоких действий несовершеннолетних.

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Реформа воспитательных учреждений

Брадачова подчеркнула, что одного снижения возрастного порога недостаточно. По ее мнению, система воспитательных учреждений в Чехии нуждается в основательной реформе. Прокурор считает, что дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не должны находиться в одних учреждениях с несовершеннолетними, совершившими тяжкие преступления.

Она также призвала совместить возможные изменения в сфере юстиции с реформами в здравоохранении и образовании. Сейчас в Чехии лиц младше 15 лет нельзя привлечь к уголовной ответственности, однако суд может применить к ним соответствующие меры, в частности направить в воспитательное учреждение.

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