W Czechach prokurator generalna Lenka Bradáčová poparła pomysł obniżenia minimalnego wieku odpowiedzialności karnej z 15 do 13 lat. Powiedziała o tym podczas wystąpienia w czeskiej telewizji publicznej. Informuje o tym RMF24.

Przestępstwa z użyciem przemocy

Według Bradáčovej przestępczość wśród młodzieży ogólnie nie rośnie, zmienia się jednak charakter wykroczeń: kradzieże coraz częściej ustępują miejsca przestępstwom z użyciem przemocy.

Pomysł popiera również czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef resortu Jeroným Tejc zaznaczył, że możliwe zmiany dotyczyłyby przede wszystkim najcięższych przestępstw, za które czeskie prawo przewiduje nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Chodzi o przypadki szczególnie brutalnych czynów popełnionych przez nieletnich.

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Reforma placówek wychowawczych

Bradáčová podkreśliła, że samo obniżenie granicy wieku nie wystarczy. Jej zdaniem system placówek wychowawczych w Czechach wymaga gruntownej reformy. Prokurator uważa, że dzieci, które znalazły się w trudnych okolicznościach życiowych, nie powinny przebywać w tych samych placówkach co nieletni, którzy popełnili ciężkie przestępstwa.

Wezwała również do połączenia możliwych zmian w wymiarze sprawiedliwości z reformami w ochronie zdrowia i edukacji. Obecnie w Czechach osób poniżej 15. roku życia nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, jednak sąd może zastosować wobec nich odpowiednie środki, w tym skierowanie do placówki wychowawczej.

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