МВС Франції заявило про 410 тисяч учасників протестів — Asharq Al-Awsat

У Франції 24 жовтня понад 400 тисяч людей взяли участь у протестах через фінансування шкіл і стрімке зростання вартості життя. За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, загалом на акції вийшли 410 тисяч осіб, зокрема 110 тисяч — у Парижі. Профспілка CGT заявила про майже 800 тисяч учасників по країні, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Паризька хода спершу відбувалася мирно, однак поблизу її завершення біля Порт-де-Венсен частина протестувальників почала кидати предмети в бік правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону людей. Прокуратура Парижа повідомила про 64 затриманих у зв’язку з демонстрацією; 40 із них залишили в поліцейському затриманні. Серед затриманих були шестеро неповнолітніх.

Сутички в інших містах

За даними французьких медіа, поліція також застосовувала сльозогінний газ у Ліоні, Клермон-Феррані та Страсбурзі, а водомети — в Ніцці й Нанті. У Марселі сутички сталися поблизу кінцевої точки маршу; правоохоронці використали сльозогінний газ проти кількох десятків людей.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс раніше оголосив про розгортання до 70 тисяч правоохоронців по країні. Їх мали підтримувати гелікоптери, бронетехніка та водомети. У Парижі маршрут демонстрації обмежили південно-східною частиною міста, не допустивши її до центру.

Вимоги студентів і працівників

Протестний рух почався минулого місяця з акції через нестачу персоналу в одній зі шкіл на південний схід від Парижа, а згодом поширився країною. Студенти вимагають поліпшення умов у закладах освіти, а працівники — вищих зарплат і пенсій.

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Студентські групи закликають створити 250 тисяч додаткових місць у закладах вищої освіти, припинити відбір через національну систему вступу Parcoursup, збільшити кількість викладачів і ремонтувати школи та університети. Серед інших вимог — підвищення студентських грантів на 200 євро щомісяця та замороження орендної плати в державному студентському житлі.

За даними Міністерства освіти, у 2024–2025 навчальному році державні заклади середньої освіти втратили 15,4 мільйона годин викладання через незаміщення відсутніх учителів. Це становило 7,5% запланованого навчального часу. Водночас ціни на енергію у Франції у вересні були на 21,3% вищими, ніж роком раніше, а річна інфляція сягнула 3,1%.

Обмеження та закриття в Парижі

Влада заборонила проведення акцій у низці міст, зокрема в Ліоні, Ніцці та Монпельє. Профспілки розкритикували ці обмеження, назвавши їх порушенням конституційно захищеної свободи висловлювання.

У Парижі на тлі ризику заворушень зачинили Лувр, музей Орсе, музей Пікассо та Гран-Пале. Організатори ярмарку сучасного мистецтва Art Basel також скасували програму на вихідні після одного дня роботи для відвідувачів.

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