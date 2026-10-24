We Francji 24 października w protestach dotyczących finansowania szkół i gwałtownego wzrostu kosztów życia wzięło udział ponad 400 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w akcjach uczestniczyło łącznie 410 tys. osób, w tym 110 tys. w Paryżu. Związek zawodowy CGT poinformował o niemal 800 tys. uczestników w całym kraju, podaje Asharq Al-Awsat.

Paryski marsz początkowo przebiegał pokojowo, jednak pod jego koniec, w pobliżu Porte de Vincennes, część protestujących zaczęła rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć ludzi. Prokuratura w Paryżu poinformowała o 64 zatrzymanych w związku z demonstracją; 40 z nich pozostawiono w areszcie policyjnym. Wśród zatrzymanych było sześcioro nieletnich.

Starcia w innych miastach

Według francuskich mediów policja używała także gazu łzawiącego w Lyonie, Clermont-Ferrand i Strasburgu, a armatek wodnych w Nicei i Nantes. W Marsylii do starć doszło w pobliżu końcowego punktu marszu; funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego przeciwko kilkudziesięciu osobom.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez wcześniej zapowiedział rozmieszczenie w całym kraju do 70 tys. funkcjonariuszy. Miały ich wspierać śmigłowce, pojazdy opancerzone i armatki wodne. W Paryżu trasę demonstracji ograniczono do południowo-wschodniej części miasta, nie dopuszczając jej do centrum.

Żądania studentów i pracowników

Ruch protestacyjny rozpoczął się w ubiegłym miesiącu od akcji dotyczącej niedoboru personelu w jednej ze szkół na południowy wschód od Paryża, a następnie rozprzestrzenił się po kraju. Studenci domagają się poprawy warunków w placówkach edukacyjnych, a pracownicy — wyższych płac i emerytur.

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Grupy studenckie wzywają do utworzenia 250 tys. dodatkowych miejsc w instytucjach szkolnictwa wyższego, zakończenia selekcji za pośrednictwem krajowego systemu rekrutacji Parcoursup, zwiększenia liczby nauczycieli oraz remontów szkół i uniwersytetów. Wśród innych żądań jest podwyższenie stypendiów studenckich o 200 euro miesięcznie oraz zamrożenie czynszów w publicznych domach studenckich.

Według Ministerstwa Edukacji publiczne placówki szkolnictwa średniego straciły w roku szkolnym 2024–2025 15,4 mln godzin zajęć z powodu niezastępowania nieobecnych nauczycieli. Stanowiło to 7,5% planowanego czasu nauczania. Jednocześnie ceny energii we Francji we wrześniu były o 21,3% wyższe niż rok wcześniej, a roczna inflacja osiągnęła 3,1%.

Ograniczenia i zamknięcia w Paryżu

Władze zakazały organizowania akcji w kilku miastach, w tym w Lyonie, Nicei i Montpellier. Związki zawodowe skrytykowały te ograniczenia, nazywając je naruszeniem chronionej konstytucyjnie wolności wypowiedzi.

W Paryżu, w związku z ryzykiem zamieszek, zamknięto Luwr, Muzeum Orsay, Muzeum Picassa i Grand Palais. Organizatorzy targów sztuki współczesnej Art Basel również odwołali program na weekend po jednym dniu otwarcia dla zwiedzających.

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