W Wielkiej Brytanii cyklon Boelo spowodował zakłócenia w transporcie i odwołanie wydarzeń. Z powodu silnego wiatru i deszczu pasażerów lotnisk w Belfaście, Glasgow, Aberdeen i Manchesterze ostrzeżono przed możliwymi opóźnieniami i odwołaniami lotów w sobotę i niedzielę.

Żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązywało na północy Anglii, w tym w Manchesterze i Newcastle, niemal w całej Szkocji, a także w części Irlandii Północnej. Według RMF24 ostrzeżenia w Szkocji miały zostać podniesione do poziomu pomarańczowego; miał on także objąć obszary Irlandii Północnej na północ od Belfastu.

Promy i pociągi wstrzymały kursowanie

Operator promowy CalMac poinformował, że przez cały weekend wszystkie jego jednostki na trasach wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji pozostaną w portach. Operator kolejowy ScotRail zawiesił ruch pociągów w pobliżu szkockich miast Ayr i Kilmarnock z powodu zalania torów.

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ScotRail wezwał także mieszkańców żyjących w pobliżu linii kolejowych do bezpiecznego zabezpieczenia mebli ogrodowych i trampolin. Spółka ostrzegła, że wiatr może zdmuchnąć te przedmioty na tory i zablokować ruch pociągów. W Derry/Londonderry, na granicy Irlandii Północnej i Irlandii, zamknięto most na rzece Foyle.

Ostrzeżenia przed podtopieniami

Ostrzeżenia przed możliwymi podtopieniami i powodziami obowiązywały w 40 miejscach, w tym w Kumbrii, Boltonie niedaleko Manchesteru oraz na przedmieściu Wallasey koło Liverpoolu. Z powodu warunków pogodowych w kraju odwołano szereg wydarzeń zaplanowanych na weekend.

W Liverpoolu nie zostanie włączona iluminacja w ramach festiwalu River of Light. W Salford i Darlington odwołano sobotnie targi rolnicze, a w Paisley i Cookstown nie odbędą się festiwale halloweenowe. W Edynburgu wieczorem zamknięto ogrody Princes Street, a zwiedzanie Zamku Edynburskiego było niedostępne. Kilka tysięcy gospodarstw domowych nadal pozostawało bez prądu po poprzednim cyklonie Austin.

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