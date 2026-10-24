Через циклон Боело у Великій Британії скасували рейси й заходи — RMF24

У Великій Британії циклон Боело спричинив перебої в роботі транспорту та скасування заходів. Через сильний вітер і дощ пасажирів аеропортів Белфаста, Глазго, Абердіна та Манчестера попередили про можливі затримки й скасування рейсів у суботу та неділю.

Жовте попередження про сильний вітер діяло на півночі Англії, зокрема в Манчестері та Ньюкаслі, майже по всій Шотландії, а також у частині Північної Ірландії. За RMF24, у Шотландії попередження мали підвищити до помаранчевого рівня; він також мав охопити райони Північної Ірландії на північ від Белфаста.

Пороми й потяги зупинили рух

Поромний оператор CalMac повідомив, що впродовж вихідних усі його судна на маршрутах уздовж західного узбережжя Шотландії залишаться в портах. Залізничний оператор ScotRail призупинив рух потягів поблизу шотландських міст Ер і Кілмарнок через підтоплення колій.

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ScotRail також закликав мешканців, які живуть біля залізничних ліній, надійно закріпити садові меблі та батути. Компанія попередила, що вітер може знести ці предмети на колії та заблокувати рух поїздів. У Деррі/Лондондеррі на кордоні Північної Ірландії та Ірландії закрили міст через річку Фойл.

Попередження про підтоплення

Попередження про можливі підтоплення та повені діяли у 40 місцях, зокрема в Камбрії, Болтоні поблизу Манчестера та передмісті Волласі біля Ліверпуля. Через погодні умови в країні скасували низку запланованих на вихідні подій.

У Ліверпулі не вмикатимуть ілюмінацію в межах фестивалю River of Light. У Салфорді та Дарлінгтоні скасували суботні сільськогосподарські ярмарки, а в Пейслі та Кукстауні не відбудуться фестивалі до Гелловіну. В Единбурзі ввечері закрили сади Принсес-стріт, а відвідування Единбурзького замку було недоступним. Кілька тисяч домогосподарств також залишалися без електроенергії після попереднього циклону Остін.

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