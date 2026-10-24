В Великобритании циклон Боело вызвал перебои в работе транспорта и отмену мероприятий. Из-за сильного ветра и дождя пассажиров аэропортов Белфаста, Глазго, Абердина и Манчестера предупредили о возможных задержках и отменах рейсов в субботу и воскресенье.

Желтое предупреждение о сильном ветре действовало на севере Англии, в частности в Манчестере и Ньюкасле, почти по всей Шотландии, а также в части Северной Ирландии. По данным RMF24, предупреждения в Шотландии должны были повысить до оранжевого уровня; он также должен был охватить районы Северной Ирландии к северу от Белфаста.

Паромы и поезда остановили движение

Паромный оператор CalMac сообщил, что в течение выходных все его суда на маршрутах вдоль западного побережья Шотландии останутся в портах. Железнодорожный оператор ScotRail приостановил движение поездов возле шотландских городов Эр и Килмарнок из-за подтопления путей.

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ScotRail также призвал жителей, живущих рядом с железнодорожными линиями, надежно закрепить садовую мебель и батуты. Компания предупредила, что ветер может снести эти предметы на пути и заблокировать движение поездов. В Дерри/Лондондерри на границе Северной Ирландии и Ирландии закрыли мост через реку Фойл.

Предупреждения о подтоплениях

Предупреждения о возможных подтоплениях и наводнениях действовали в 40 местах, в частности в Камбрии, Болтоне возле Манчестера и пригороде Уолласи недалеко от Ливерпуля. Из-за погодных условий в стране отменили ряд запланированных на выходные мероприятий.

В Ливерпуле не будут включать иллюминацию в рамках фестиваля River of Light. В Салфорде и Дарлингтоне отменили субботние сельскохозяйственные ярмарки, а в Пейсли и Кукстауне не состоятся фестивали к Хэллоуину. В Эдинбурге вечером закрыли сады Принсес-стрит, а посещение Эдинбургского замка было недоступно. Несколько тысяч домохозяйств также оставались без электроэнергии после предыдущего циклона Остин.

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