气旋博埃洛在英国造成交通中断和活动取消。由于强风和降雨，贝尔法斯特、格拉斯哥、阿伯丁和曼彻斯特机场的乘客被警告，周六和周日航班可能延误或取消。

英格兰北部，包括曼彻斯特和纽卡斯尔、几乎整个苏格兰以及北爱尔兰部分地区发布了强风黄色预警。据RMF24报道，苏格兰的预警原定升级为橙色级别；该预警还将覆盖贝尔法斯特以北的北爱尔兰地区。

渡轮和列车停运

渡轮运营商CalMac表示，整个周末，其在苏格兰西海岸航线上的所有船只都将停泊在港口。铁路运营商ScotRail因铁轨被淹，暂停了苏格兰城镇艾尔和基尔马诺克附近的列车运行。

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ScotRail还呼吁居住在铁路线附近的居民妥善固定花园家具和蹦床。该公司警告说，强风可能会将这些物品吹到铁轨上，从而阻塞列车运行。在北爱尔兰和爱尔兰边界的德里/伦敦德里，福伊尔河上的一座桥梁被关闭。

洪涝预警

40个地点发布了可能发生内涝和洪水的预警，其中包括坎布里亚、曼彻斯特附近的博尔顿以及利物浦附近的沃勒西郊区。由于天气状况，全国多项原定周末举行的活动被取消。

在利物浦，River of Light艺术节期间将不会点亮灯饰。索尔福德和达灵顿的周六农业集市被取消，佩斯利和库克斯敦的万圣节节庆活动也不会举行。在爱丁堡，王子街花园于晚间关闭，爱丁堡城堡也无法参观。此前的气旋奥斯汀过后，数千户家庭仍然没有电力供应。

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