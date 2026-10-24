Pierwsze lokalne exit polle w Bratysławie wskazują, że urzędujący włodarz miasta Matúš Vallo ma największe szanse na zdobycie stanowiska burmistrza. W sobotę na Słowacji zakończyło się głosowanie w wyborach lokalnych i regionalnych. Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, a pierwsze wstępne dane są oczekiwane w niedzielę rano.

Jak informuje RMF24, w tym roku nie przeprowadzono ogólnokrajowych exit polli. Po zakończeniu ciszy wyborczej zaczęły pojawiać się sondaże dotyczące poszczególnych miast. W Bratysławie Vallo, popierany przez partie opozycyjne, rywalizuje z ministrem transportu Jozefem Rážem, którego wspierają partie koalicji rządzącej.

Poparcie dla koalicji rządzącej

Wyniki głosowania w gminach i regionach mogą pokazać poziom popularności rządzącej koalicji, w skład której wchodzą Smer-SSD, Hlas i Słowacka Partia Narodowa. Według portalu na ocenę kandydatów władzy mogły wpłynąć działania rządu na rzecz ograniczenia wydatków, wzrost kosztów życia, trudności młodych ludzi z dostępem do mieszkań oraz polityka wobec mniejszości romskiej.

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Komentatorzy nazywają wybory w stolicy wskaźnikiem nastrojów społecznych przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na przyszły rok.

Opóźnienia i interwencje policji

W czterech z ośmiu regionów samorządowych — w tym w Bańskiej Bystrzycy, Koszycach, Żylinie i Trenczynie — głosowanie przedłużono o maksymalnie 50 minut z powodu opóźnień w otwarciu niektórych lokali wyborczych. W jednym przypadku członek komisji wyborczej źle się poczuł, w innym wykryto nieprawidłowo wydrukowane karty do głosowania.

Policja interweniowała również w kraju preszowskim i mieście Martin, gdzie zatrzymano osoby podejrzewane o korupcję wyborczą. Szczegóły tych spraw nie zostały jeszcze ujawnione. Wstępne szacunki wskazują, że frekwencja w tym roku może być nieco wyższa niż w 2022 roku: wówczas w wyborach regionalnych zagłosowało 44% uprawnionych wyborców, a w wyborach do organów samorządu lokalnego — 46%.

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