W Bratysławie, stolicy Słowacji, urzędujący burmistrz Matúš Vallo, popierany przez opozycję, utrzymał stanowisko według wstępnych wyników wyborów samorządowych. Jego rywalem był minister transportu Jozef Ráž, popierany przez koalicję rządzącą. RMF24 poinformowało o tym, powołując się na dane Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej.

Przewaga urzędującego burmistrza

Przed głosowaniem sondaże wskazywały na zaciętą rywalizację, jednak Vallo wygrał z dużą przewagą. Po ogłoszeniu wstępnych wyników stwierdził, że mieszkańcy Bratysławy nie chcą, aby stolica była rządzona tak, jak rząd Roberta Ficy rządzi Słowacją.

Vallo zaznaczył również, że zjednoczenie opozycji w Bratysławie okazało się skuteczne. Jego zdaniem taki model może zadziałać w skali całego kraju w wyborach parlamentarnych, które mają odbyć się w przyszłym roku.

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Frekwencja i wyniki głosowania

Połączone wybory regionalne i lokalne nie przyniosły znaczących zmian w kraju. Najlepsze wyniki tradycyjnie uzyskali kandydaci niezależni. Cytowani przez portal komentatorzy uważają, że głosowanie potwierdziło głębokie podziały polityczne na Słowacji.

Frekwencja w wyborach regionalnych wyniosła 46%, a w lokalnych — niemal 49%. Mimo jej wzrostu w kraju pojawiają się oceny, że część wyborców jest zmęczona polityką.

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