В Братиславе, столице Словакии, действующий мэр Матуш Валло, которого поддерживала оппозиция, сохранил свой пост по предварительным итогам местных выборов. Его соперником был министр транспорта Йозеф Раж, которого поддерживала правящая коалиция. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные Статистического управления Словакии.

Преимущество действующего мэра

Перед голосованием социологические опросы указывали на напряженную борьбу, однако Валло одержал победу с большим преимуществом. После обнародования предварительных результатов он заявил, что жители Братиславы не хотят, чтобы столицей управляли так же, как правительство Роберта Фицо управляет Словакией.

Валло также отметил, что объединение оппозиции в Братиславе оказалось действенным. По его мнению, такая модель может сработать в масштабах всей страны на парламентских выборах, которые должны состояться в следующем году.

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Явка и результаты голосования

Совмещенные региональные и местные выборы не привели к существенным изменениям в стране. Лучшие результаты традиционно показали независимые кандидаты. Комментаторы, на которых ссылается издание, считают, что голосование подтвердило глубокие политические расколы в Словакии.

Явка на региональных выборах составила 46%, а на местных — почти 49%. Несмотря на ее рост, в стране звучат оценки о том, что часть избирателей устала от политики.

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