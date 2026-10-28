По меньшей мере 40 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов возле Толедо в центральной Испании. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники в испанской службе гражданской защиты.

Спасательная операция

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потрясен аварией и поддерживает связь с министром транспорта Оскаром Пуэнте и президентом автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсией-Пахе. По его словам, экстренные службы работают на месте, помогают пострадавшим и координируют действия со всеми задействованными администрациями.

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Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif сообщил, что инцидент произошел на линии Мадрид—Севилья. Кадры регионального телеканала Castilla La Mancha Television показали сошедший с рельсов поезд: по меньшей мере один вагон остался на приподнятом участке пути, а на склоне были разбросаны обломки металла и панелей.

Помощь пассажирам

Мэр расположенного неподалеку населенного пункта Урда Мануэль Галан рассказал Cadena SER, что экстренные службы попросили муниципалитет подготовить помещения для пассажиров и раненых, в частности спортивный зал. Столкновение произошло через девять месяцев после другой катастрофы на этой же линии с участием скоростных поездов тех же операторов, когда возле Адамуса в провинции Кордова погибли 46 человек.

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