ГУР назвало 49 компаний из России и Беларуси, причастных к проекту «Рассвет»

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 49 российских и белорусских предприятиях, участвующих в создании спутниковой системы «Рассвет». Россия планирует использовать её не только для обычной связи, но и для нужд своей армии — в частности, для управления войсками, беспилотниками и ударными системами. В ГУР отмечают, что 23 предприятия и учреждения из обнародованного списка до сих пор не находятся под санкциями стран санкционной коалиции.

Данные о предприятиях опубликованы на портале War&Sanctions. «Рассвет» — это российский проект низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной связи. Она должна состоять из сети спутников, наземных станций управления и специального оборудования, которое будет принимать и передавать сигнал. Такие терминалы можно устанавливать как на стационарных объектах, так и на подвижной технике.

К созданию системы привлечены компании из различных отраслей. Среди них — IT-бизнес, производители микроэлектроники, научные центры, предприятия российской космической отрасли и структуры Министерства обороны РФ. По данным украинской разведки, такое сотрудничество позволяет объединить разработку оборудования, изготовление компонентов, подготовку спутников к запуску и дальнейшую работу всей системы.

Главную роль играет «Бюро 1440»

Одним из ключевых участников проекта ГУР называет российское ООО «Бюро 1440». Оно входит в IT-конгломерат «ИКС Холдинг» и отвечает за основную часть работ по созданию спутниковой системы. Предприятия холдинга поставляют компоненты и изготавливают различные детали оборудования. Речь идет, в частности, о солнечных панелях, абонентских терминалах, печатных платах и электронных модулях. Все эти компоненты необходимы для работы спутников и передачи сигнала между космическими аппаратами и наземными пользователями.

Важную роль играет и российская государственная корпорация «Роскосмос». Её предприятия занимаются разработкой и производством ракет-носителей, разгонных блоков, электрореактивных двигателей и других компонентов для спутников. Они также готовят космические аппараты к запуску и обеспечивают их вывод на орбиту. По информации ГУР, проект «Рассвет» в «Роскосмосе» непосредственно курирует руководитель корпорации Дмитрий Баканов.

До назначения на эту должность он возглавлял российское акционерное общество «Спутниковая система «Гонец»». В ГУР обратили внимание, что эта структура сотрудничала с британской компанией OneWeb, в частности в рамках создания совместного предприятия для развития услуг низкоорбитальной спутниковой связи на российском рынке.

К проекту привлечены Минобороны РФ и банк ВТБ

Отдельное направление работы обеспечивают структуры Министерства обороны России. Они отвечают за функционирование космодрома, взаимодействие между участниками проекта и дальнейшее включение спутниковой системы в военную инфраструктуру связи. Финансовую поддержку разработки и создания «Рассвета», по данным украинской разведки, оказал также российский банк ВТБ. Таким образом, в проекте участвуют не только производители оборудования, но и государственные структуры и финансовые учреждения.

В ГУР отмечают, что такое сотрудничество позволяет России развивать собственную спутниковую сеть и создавать инфраструктуру, которую в дальнейшем можно использовать в военных целях.

Почти половина участников не находится под санкциями

Особое внимание украинская разведка уделила санкционным ограничениям. По её данным, 23 из 49 предприятий и учреждений, упомянутых в списке, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них — непосредственно «Роскосмос».

Это означает, что часть участников проекта, по оценке ГУР, пока не охвачена санкционными мерами стран, координирующих ограничения против России. Разведка призывает расширить санкционное давление на компании, обеспечивающие создание системы, а также на поставщиков необходимых технологий.

В ведомстве отмечают, что для производства спутников нужны не только готовые космические аппараты. Важную роль играют микроэлектроника, программное обеспечение, специальное оборудование и другие компоненты. Если ограничить доступ к этим компонентам, России будет сложнее развивать систему.

Как Россия планирует использовать спутники в войне

По оценке ГУР, «Рассвет» имеет прежде всего военное назначение. Россия рассчитывает использовать систему для защищенной и стабильной связи, управления войсками и работы боевых платформ. Среди возможных направлений применения разведка называет обеспечение связи между командными пунктами, установку абонентских терминалов на военной технике и поддержку боевого использования беспилотников. Система также может обеспечивать работу различных объектов российского Минобороны.

Отдельный риск связан с ракетным вооружением. По данным ГУР, Россия планирует интегрировать спутники «Рассвет» в космическую систему, которая должна обеспечивать целеуказание для ракет. Также речь идет об установке абонентских терминалов на командно-штабных машинах оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Это может расширить возможности российских военных в плане обмена данными и управления подразделениями. В то же время конкретные возможности системы и уровень её готовности зависят от того, насколько успешно Россия сможет завершить разработку, запуски спутников и развертывание наземной инфраструктуры.

Система может охватить Украину и Европейский Союз

По информации украинской разведки, запланированная зона покрытия «Рассвета» в первую очередь охватывает Украину и страны Европейского Союза. В ГУР предупреждают, что после достижения достаточного уровня покрытия Россия может попытаться использовать систему и в других операциях за пределами своей территории. В частности, разведка считает, что спутниковую сеть потенциально могут задействовать в гибридных действиях против других государств. Однако конкретные сценарии такого использования будут зависеть от возможностей системы и решений российского военного руководства.

В ГУР призывают международных партнеров усилить контроль за поставками компонентов и технологий для проекта. Также там считают, что все предприятия, привлеченные к его реализации, должны попасть под санкции, которые будут предусматривать запрет на сотрудничество и реальные последствия за нарушение ограничений. «Задействованные предприятия должны быть включены во все «черные списки» — стран, банков, компаний — с полным запретом на сотрудничество с ними и реальными последствиями за его нарушение», — подчеркнули в ГУР.

Таким образом, обнародованный перечень позволяет увидеть, какие компании и государственные структуры помогают России развивать спутниковую связь. Украинская разведка отмечает, что ограничение доступа к необходимым технологиям может затруднить создание системы, которую Москва планирует использовать, в частности, для военного управления и боевых операций. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Российская спутниковая система «Рассвет» может существенно расширить возможности управления ударными средствами. По словам специалиста Сергея Флеша, спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что может создать серьезные угрозы.

Россия может использовать свои ракеты-носители для одновременного вывода на орбиту большого количества спутников системы «Рассвет». Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов считает, что такая система потенциально может усилить возможности РФ по управлению дронами и ракетами.

Читай нас в