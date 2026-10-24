Первые местные экзитполы в Братиславе свидетельствуют о том, что действующий глава города Матуш Валло имеет наибольшие шансы занять пост мэра. В субботу в Словакии завершилось голосование на местных и региональных выборах. Официальных результатов пока нет, а первые предварительные данные ожидаются в воскресенье утром.

Как сообщает RMF24, общенациональные экзитполы в этом году не проводились. После окончания предвыборной тишины начали появляться опросы по отдельным городам. В Братиславе Валло, которого поддерживают оппозиционные партии, соперничает с министром транспорта Йозефом Ражем, которого поддерживают партии правительственной коалиции.

Поддержка правительственной коалиции

Результаты голосования в общинах и регионах могут показать уровень популярности правящей коалиции, в которую входят Smer-SSD, Hlas и Словацкая национальная партия. По данным издания, на оценку кандидатов от власти могли повлиять меры правительства по сокращению расходов, рост стоимости жизни, трудности молодежи с доступом к жилью и политика в отношении ромского меньшинства.

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Комментаторы называют выборы в столице индикатором общественных настроений в преддверии парламентских выборов, запланированных на следующий год.

Задержки и вмешательство полиции

В четырех из восьми самоуправляемых регионов — в частности, в Банска-Бистрице, Кошице, Жилине и Тренчине — голосование продлили до 50 минут из-за задержек с открытием отдельных избирательных участков. В одном случае член избирательной комиссии плохо себя почувствовал, в другом были обнаружены неправильно напечатанные бюллетени.

Полиция также вмешалась в Прешовском крае и городе Мартин, где были задержаны лица, подозреваемые в избирательной коррупции. Подробности этих дел пока не раскрываются. Предварительные оценки указывают, что явка в этом году может быть несколько выше, чем в 2022 году: тогда на региональных выборах проголосовали 44% избирателей, имевших право голоса, а на выборах в органы местного самоуправления — 46%.

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