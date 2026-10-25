Израильские инвестиции на Кипре выросли до €5,1 млрд — Al Jazeera

Объем инвестиций из Израиля на Кипре вырос более чем в шесть раз в 2017–2024 годах и достиг €5,1 млрд. На острове также увеличивается число израильских туристов и покупателей недвижимости, а часть местных жителей выражает обеспокоенность темпами приобретения земли и жилья, сообщает Al Jazeera.

По данным Центрального банка Кипра, инвестиции из Израиля выросли до €5,1 млрд. В то же время общий объем иностранных инвестиций в стране в 2022–2024 годах сократился на четверть, а российские активы — более чем на треть.

Туризм и недвижимость

В прошлом году израильтяне совершили почти 600 тысяч поездок на Кипр, что более чем вдвое превышает показатель 2022 года, свидетельствуют данные Статистической службы Кипра. За 12 месяцев до сентября 2025 года израильтяне приобрели 850 объектов недвижимости в районе Ларнаки — больше всего среди иностранных покупателей.

Посольство Израиля в Никосии оценивало число израильтян, считающих Кипр своим домом, в 15–20 тысяч человек. По данным переписи 2021 года, на острове проживали или были зарегистрированы немногим более тысячи граждан Израиля.

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Летом возле аэропорта Ларнаки разместили билборд на иврите с предвыборной рекламой бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля и лидера оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкота. Поскольку большинство граждан Израиля не могут голосовать за границей, избирательные кампании стремятся привлечь избирателей, которые могут прилететь в страну в день голосования.

Споры о застройке

Политики, агенты по недвижимости, ученые и жители Кипра называют отдельные скопления израильской недвижимости закрытыми жилыми комплексами. Официальной статистики по таким объектам нет, а национальность владельцев не фиксируется, когда покупка осуществляется через кипрские компании.

Кипрский сайт Stockwatch сообщал, что израильские компании приобрели большую часть побережья между Ливадией и Пилой возле Ларнаки для строительства жилья и отелей. По данным издания, израильские инвесторы также продвигают крупный жилой проект в Дромолаксии-Менеу с детским садом, бассейнами и частным парком.

Лидер левой партии AKEL Стефанос Стефану в июне 2025 года заявил, что массовые приобретения в Ларнаке и Лимасоле создают комплексы, почти недоступные для людей, не являющихся гражданами Израиля. Бывший посол Израиля на Кипре Орен Анолик ответил, что эти высказывания выделяют еврейскую общину. Юрист Насия Хаджигеоргиу отметила, что некоторые примеры закрытых районов могут быть преувеличены, однако часть из них действительно имеет признаки закрытых комплексов.

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