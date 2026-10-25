半岛电视台：以色列在塞浦路斯的投资增至51亿欧元

半岛电视台报道，2017年至2024年间，以色列在塞浦路斯的投资额增长逾六倍，达到51亿欧元。岛上以色列游客和房地产买家的数量也在增加，一些当地居民对购买土地和住房的速度表示担忧。

根据塞浦路斯中央银行的数据，来自以色列的投资增至51亿欧元。与此同时，该国2022年至2024年的外国投资总额下降了四分之一，俄罗斯资产则减少了逾三分之一。

旅游与房地产

塞浦路斯统计局的数据显示，去年以色列人前往塞浦路斯的次数接近60万次，是2022年数据的两倍以上。截至2025年9月的12个月内，以色列人在拉纳卡地区购买了850处房地产，在外国买家中数量最多。

以色列驻尼科西亚大使馆估计，将塞浦路斯视为家园的以色列人为1.5万至2万人。根据2021年人口普查数据，岛上居住或登记的以色列公民略多于1000人。

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夏季，拉纳卡机场附近竖起了一块希伯来语广告牌，为以色列国防军前总参谋长、反对党“亚沙尔”领导人加迪·艾森科特刊登竞选广告。由于大多数以色列公民不能在国外投票，竞选活动试图吸引能够在投票日飞往该国的选民。

围绕开发建设的争议

塞浦路斯的政治人士、房地产经纪人、学者和居民将一些以色列房地产聚集区称为封闭式住宅小区。此类项目没有官方统计数据，且通过塞浦路斯公司进行购买时，业主的国籍不会被记录。

塞浦路斯网站Stockwatch报道称，以色列公司购买了拉纳卡附近利瓦迪亚和皮拉之间的大部分海岸线，用于建设住宅和酒店。该媒体称，以色列投资者还在推进德罗莫拉克西亚-梅内乌的一项大型住宅项目，其中包括幼儿园、游泳池和私人公园。

左翼政党AKEL领导人斯特凡诺斯·斯特凡努于2025年6月表示，拉纳卡和利马索尔的大规模收购正在形成几乎无法让非以色列公民进入的住宅区。以色列前驻塞浦路斯大使奥伦·阿诺利克回应称，这些言论将犹太社区单独挑出。律师纳西娅·哈吉乔治乌指出，一些封闭社区的例子可能被夸大，但其中一部分确实具有封闭式小区的特征。

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