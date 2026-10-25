Izraelskie inwestycje na Cyprze wzrosły do 5,1 mld euro — Al Jazeera

Wartość inwestycji z Izraela na Cyprze wzrosła ponad sześciokrotnie w latach 2017–2024 i osiągnęła 5,1 mld euro. Na wyspie rośnie również liczba izraelskich turystów i nabywców nieruchomości, a część miejscowych mieszkańców wyraża zaniepokojenie tempem kupowania ziemi i mieszkań, informuje Al Jazeera.

Według danych Centralnego Banku Cypru inwestycje z Izraela wzrosły do 5,1 mld euro. Jednocześnie łączna wartość zagranicznych inwestycji w kraju spadła o jedną czwartą w latach 2022–2024, a rosyjskie aktywa — o ponad jedną trzecią.

Turystyka i nieruchomości

W ubiegłym roku Izraelczycy odbyli prawie 600 tys. podróży na Cypr, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2022 roku, wynika z danych Cypryjskiej Służby Statystycznej. W ciągu 12 miesięcy do września 2025 roku Izraelczycy kupili 850 nieruchomości w dystrykcie Larnaki — najwięcej spośród zagranicznych nabywców.

Ambasada Izraela w Nikozji szacowała liczbę Izraelczyków, którzy uważają Cypr za swój dom, na 15–20 tys. osób. Według spisu powszechnego z 2021 roku na wyspie mieszkało lub było zarejestrowanych nieco ponad tysiąc obywateli Izraela.

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Latem w pobliżu lotniska w Larnace umieszczono billboard po hebrajsku z reklamą wyborczą byłego szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela i lidera opozycyjnej partii Yashar, Gadiego Eisenkota. Ponieważ większość obywateli Izraela nie może głosować za granicą, kampanie wyborcze starają się dotrzeć do wyborców, którzy mogą przylecieć do kraju w dniu głosowania.

Spory dotyczące zabudowy

Politycy, agenci nieruchomości, naukowcy i mieszkańcy Cypru określają niektóre skupiska izraelskich nieruchomości jako zamknięte kompleksy mieszkaniowe. Nie ma oficjalnych statystyk dotyczących takich obiektów, a narodowość właścicieli nie jest odnotowywana, gdy zakup odbywa się za pośrednictwem cypryjskich spółek.

Cypryjski portal Stockwatch informował, że izraelskie spółki kupiły większość wybrzeża między Liwadią a Pylą w pobliżu Larnaki pod budowę mieszkań i hoteli. Według serwisu izraelscy inwestorzy realizują również duży projekt mieszkaniowy w Dromolaksii-Meneu z przedszkolem, basenami i prywatnym parkiem.

Lider lewicowej partii AKEL Stefanos Stefanou w czerwcu 2025 roku oświadczył, że masowe zakupy w Larnace i Limassolu tworzą kompleksy niemal niedostępne dla osób, które nie są obywatelami Izraela. Były ambasador Izraela na Cyprze Oren Anolik odpowiedział, że wypowiedzi te wyodrębniają społeczność żydowską. Prawniczka Nasia Hadjigeorgiou zauważyła, że niektóre przykłady zamkniętych dzielnic mogą być przesadzone, jednak część z nich rzeczywiście ma cechy zamkniętych kompleksów.

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