10月24日，法国有超过40万人参加了针对学校资金和生活成本急剧上涨的抗议活动。根据内政部的估计，共有41万人参加示威，其中巴黎有11万人。工会CGT表示，全国参与者接近80万人，据Asharq Al-Awsat报道。

巴黎游行最初和平进行，但在接近尾声时，靠近万塞讷门的部分抗议者开始向执法人员投掷物品。警方使用催泪瓦斯和水炮驱散人群。巴黎检察院称，与此次示威有关的被捕者有64人；其中40人仍被警方拘留。被捕者中包括6名未成年人。

其他城市的冲突

据法国媒体报道，警方还在里昂、克莱蒙费朗和斯特拉斯堡使用了催泪瓦斯，并在尼斯和南特使用了水炮。在马赛，游行终点附近发生冲突；执法人员对数十人使用了催泪瓦斯。

内政部长洛朗·努涅斯此前宣布将在全国部署多达7万名执法人员。他们将得到直升机、装甲车辆和水炮的支持。在巴黎，示威路线被限制在城市东南部，未被允许进入市中心。

学生和劳动者的诉求

抗议运动始于上个月，最初是一场针对巴黎东南一所学校人员短缺的行动，随后蔓延至全国。学生要求改善教育机构的条件，而劳动者要求提高工资和养老金。

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学生团体呼吁在高等教育机构新增25万个名额，停止通过全国招生系统Parcoursup进行筛选，增加教师数量，并修缮学校和大学。其他诉求包括每月将学生补助提高200欧元，以及冻结公共学生住房的租金。

教育部数据显示，在2024—2025学年，因缺勤教师未获替补，公立中等教育机构损失了1540万课时。这占计划教学时间的7.5%。与此同时，法国9月能源价格比一年前高21.3%，年度通胀率达到3.1%。

巴黎的限制与关闭措施

当局禁止在包括里昂、尼斯和蒙彼利埃在内的多个城市举行活动。工会批评这些限制，称其侵犯了受宪法保护的表达自由。

由于存在发生骚乱的风险，巴黎的卢浮宫、奥赛博物馆、毕加索博物馆和大皇宫关闭。当代艺术博览会Art Basel的组织方也在向访客开放一天后取消了周末活动安排。

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