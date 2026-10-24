民主党人请求加入阿拉斯加选举诉讼案——CNBC

在美国，民主党组织和选举权利倡导团体请求法院允许其加入一起针对司法部试图阻止阿拉斯加州参议院选举结果认证的案件，前提是现任共和党参议员丹·沙利文落败。CNBC报道称。

向法院提出申请

相关申请由Alaskans for Mary组织、民主党候选人玛丽·佩尔托拉的竞选团队、民主党参议院竞选委员会，以及一个由阿拉斯加州女性选民联盟、Common Cause和两名选民组成的独立团体提交。

申请人在周五提交的法庭文件中称，美国行政部门无权干预由各州举行的选举。他们认为，在提前投票已经开始之际，这起诉讼是联邦政府试图接管选举管理的史无前例之举。

司法部于10月22日提起诉讼，要求在现任参议员败选的情况下禁止认证参议院选举结果。美国总统唐纳德·特朗普向记者表示，正是他指示该部门提起这起诉讼。来自阿拉斯加州的共和党参议员莉萨·默科夫斯基批评司法部的行动，称该部门不应提起此案。

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两名沙利文引发的争议

这起法律争议涉及候选人丹尼尔·J·沙利文，其姓名与现任参议员丹尼尔·S·沙利文的姓名几乎相同。阿拉斯加州选举机构最初在该州共和党提出投诉后将另一名沙利文从选票中除名，但法院下令将他恢复至候选人名单。

6月，阿拉斯加州最高法院维持了这一裁决，并裁定必须在选票上明确区分两名候选人。现任参议员在选票上被标明为现任公职人员和共和党人，而另一名沙利文没有政党登记。

佩尔托拉的竞选团队和民主党参议院竞选委员会表示，即使佩尔托拉在阿拉斯加州的排序选择投票制度下获胜，这起诉讼也可能阻止她就任。阿拉斯加州女性选民联盟和Common Cause还指出，司法部没有解释可据以确定投票给丹尼尔·J·沙利文的选民意图的机制。

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