在保加利亚，反对派政治人士和保加利亚欧洲记者协会批评政府涉嫌利用官方沟通渠道支持总统候选人伊莉亚娜·约托娃。正如Balkan Insight报道，相关投诉还涉及政府针对媒体的言论。

向选举委员会投诉

争议始于总理鲁门·拉德夫发表支持约托娃在总统选举第一轮中参选的声明。他表示，在第二轮投票中，选民将在和平与战争之间作出选择。政府的Facebook页面和政府新闻处的新闻稿传播了这一消息，并呼吁投票支持约托娃，以使保加利亚处于“可靠的手中”。

反对派候选人安德烈·久罗夫及其他反对派政治人士表示，政府违反了选举法。该法禁止将国家信息服务用于政党竞选活动。中央选举委员会获悉了这些指控。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新闻界的反应

随后，政府页面表示，并未发生违规，因为定于11月1日举行的第二轮投票前的竞选活动尚未开始。政府还坚持认为，媒体应完整报道总理的声明，并指责一些媒体隐瞒、歪曲和操纵他的话。

保加利亚欧洲记者协会称，政府试图就专业标准教育媒体是危险的。该组织指出，要求所有媒体完整复述总理的言论，显示出对新闻工作的不理解。该协会强调，道德准则要求记者确保信息准确，但并不禁止他们批判性地分析总理的立场。

第一轮投票中，没有候选人获得绝对多数。久罗夫在投票前的民调中明显落后，但与约托娃一同进入第二轮。根据一家民调机构的评估，投票率为选民的22.5%。

关注我们在