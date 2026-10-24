W USA organizacje Demokratów oraz grupy broniące praw wyborczych zwracają się do sądu o zgodę na dołączenie do sprawy przeciwko próbie Departamentu Sprawiedliwości zablokowania certyfikacji wyników wyborów do Senatu na Alasce, jeśli urzędujący republikański senator Dan Sullivan przegra. Informuje o tym CNBC.

Wniosek do sądu

Odpowiednie wnioski złożyły organizacja Alaskans for Mary, sztab wyborczy kandydatki Partii Demokratycznej Mary Peltoli, Demokratyczny Komitet Kampanii Senatorskich, a także odrębna grupa z udziałem League of Women Voters of Alaska, Common Cause i dwóch wyborców.

W dokumentach sądowych złożonych w piątek wnioskodawcy twierdzą, że amerykańska władza wykonawcza nie ma uprawnień do ingerowania w wybory przeprowadzane przez stany. Ich zdaniem pozew jest bezprecedensową próbą przejęcia przez władze federalne kontroli nad administracją wyborczą, podczas gdy przedterminowe głosowanie już się rozpoczęło.

Departament Sprawiedliwości złożył pozew 22 października, domagając się zakazu certyfikacji wyników wyborów senatorskich w przypadku porażki urzędującego senatora. Prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że to on polecił resortowi złożyć ten pozew. Republikańska senatorka z Alaski Lisa Murkowski skrytykowała działania Departamentu Sprawiedliwości, stwierdzając, że resort nie powinien był wnosić tej sprawy.

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Spór o dwóch Sullivanów

Spór sądowy dotyczy kandydata Daniela J. Sullivana, którego nazwisko niemal pokrywa się z nazwiskiem urzędującego senatora Daniela S. Sullivana. Organy wyborcze Alaski początkowo usunęły drugiego Sullivana z karty do głosowania po skardze stanowej Partii Republikańskiej, jednak sądy nakazały przywrócić go na listę kandydatów.

W czerwcu Sąd Najwyższy Alaski podtrzymał tę decyzję i nakazał wyraźnie rozróżnić obu kandydatów na karcie do głosowania. Urzędujący senator jest tam wskazany jako aktualnie pełniący urząd i republikanin, podczas gdy drugi Sullivan nie ma rejestracji partyjnej.

Sztab Peltoli i Demokratyczny Komitet Kampanii Senatorskich twierdzą, że pozew może uniemożliwić Peltoli objęcie urzędu, nawet jeśli wygra ona w alaskańskim systemie głosowania preferencyjnego. League of Women Voters of Alaska oraz Common Cause wskazały również, że Departament Sprawiedliwości nie wyjaśnił mechanizmu, który pozwalałby ustalić intencje wyborców głosujących na Daniela J. Sullivana.

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