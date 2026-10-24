Демократы просят допустить их к делу о выборах на Аляске — CNBC

В США демократические организации и группы по защите избирательных прав просят суд разрешить им присоединиться к делу против попытки Министерства юстиции заблокировать сертификацию результатов выборов в Сенат на Аляске, если действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет. Об этом сообщает CNBC.

Ходатайство в суд

Соответствующие ходатайства подали организация Alaskans for Mary, избирательный штаб кандидатки от Демократической партии Мэри Пелтолы, Демократический сенатский комитет по избирательным кампаниям, а также отдельная группа с участием Лиги женщин-избирателей Аляски, Common Cause и двух избирателей.

В судебных документах, поданных в пятницу, заявители утверждают, что исполнительная власть США не имеет полномочий вмешиваться в выборы, проводимые штатами. По их мнению, иск является беспрецедентной попыткой федеральной власти взять под контроль администрирование выборов, тогда как досрочное голосование уже началось.

Министерство юстиции подало иск 22 октября, добиваясь запрета на сертификацию результатов сенатских выборов в случае поражения действующего сенатора. Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что именно он поручил ведомству подать этот иск. Республиканская сенатор от Аляски Лиза Меркауски раскритиковала действия Минюста, заявив, что ведомство не должно было подавать это дело.

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Спор из-за двух Салливанов

Судебный спор касается кандидата Дэниела Дж. Салливана, чье имя почти совпадает с именем действующего сенатора Дэниела С. Салливана. Избирательные органы Аляски первоначально исключили другого Салливана из бюллетеня после жалобы Республиканской партии штата, однако суды обязали вернуть его в список кандидатов.

В июне Верховный суд Аляски подтвердил это решение и постановил четко различить двух кандидатов в бюллетене. Действующий сенатор указан там как занимающий должность и республиканец, тогда как другой Салливан не имеет партийной регистрации.

Кампания Пелтолы и Демократический сенатский комитет по избирательным кампаниям заявляют, что иск может помешать Пелтоле занять должность даже в случае ее победы в системе преференциального голосования на Аляске. Лига женщин-избирателей Аляски и Common Cause также указали, что Министерство юстиции не объяснило механизма, с помощью которого можно установить намерение избирателей, выбравших Дэниела Дж. Салливана.

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