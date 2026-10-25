В Праге, Чехия, десятки тысяч людей протестовали за свободу СМИ и против предложенной реформы общественного вещания. Акцию организовала инициатива «Миллион мгновений для демократии», сообщает Der Spiegel. В предыдущие дни меньшие протесты также проходили в Праге, Брно и других городах Чехии.

Отмена сборов и сокращение средств

Правительство премьер-министра Андрея Бабиша планирует отменить сборы за общественное вещание. Чешское телевидение и Чешское радио вместо этого должны будут зависеть от выплат из государственного бюджета. Предлагаемые изменения также предусматривают сокращение финансирования более чем на 15%.

Критики реформы предупреждают, что власти стремятся превратить Чешское радио и Чешское телевидение в свои рупоры. Бабиш отверг эти обвинения, заявив: «Никто не намерен вмешиваться в программы или освещение событий».

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Реакция президента

Законопроект прошел первое чтение в Палате депутатов, нижней палате парламента, во время ночного заседания. Теперь документ передадут на рассмотрение комитетов.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал поспешный порядок рассмотрения инициативы. По его словам, проработка законопроекта ночью и в выходные «подрывает веру в добрые намерения его инициаторов».

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