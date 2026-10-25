У Празі десятки тисяч протестували проти реформи суспільного мовлення — Der Spiegel

У Празі, Чехія, десятки тисяч людей протестували за свободу медіа та проти запропонованої реформи суспільного мовлення. Акцію організувала ініціатива «Мільйон миттєвостей для демократії», повідомляє Der Spiegel. У попередні дні менші протести також відбувалися у Празі, Брно та інших містах Чехії.

Скасування зборів і скорочення коштів

Уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша планує скасувати збори за суспільне мовлення. Чеське телебачення та Чеське радіо натомість мають залежати від виплат із державного бюджету. Запропоновані зміни також передбачають скорочення фінансування більш ніж на 15%.

Критики реформи застерігають, що влада прагне перетворити Чеське радіо та Чеське телебачення на свої рупори. Бабіш відкинув ці звинувачення, заявивши: «Ніхто не має наміру втручатися в програми чи висвітлення подій».

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Реакція президента

Законопроєкт пройшов перше читання в Палаті депутатів, нижній палаті парламенту, під час нічного засідання. Тепер документ передадуть на розгляд комітетів.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував поспішний порядок розгляду ініціативи. За його словами, опрацювання законопроєкту вночі та у вихідні «підриває віру в добрі наміри ініціаторів».

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