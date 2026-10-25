W Pradze w Czechach dziesiątki tysięcy ludzi protestowały za wolnością mediów i przeciwko proponowanej reformie mediów publicznych. Akcję zorganizowała inicjatywa „Milion chwil dla demokracji”, informuje Der Spiegel. W poprzednich dniach mniejsze protesty odbywały się także w Pradze, Brnie i innych czeskich miastach.

Likwidacja opłat i ograniczenie środków

Rząd premiera Andreja Babiša planuje znieść opłaty na media publiczne. Czeska Telewizja i Czeskie Radio miałyby zamiast tego zależeć od wypłat z budżetu państwa. Proponowane zmiany przewidują również zmniejszenie finansowania o ponad 15%.

Krytycy reformy ostrzegają, że władze chcą przekształcić Czeskie Radio i Czeską Telewizję w swoje tuby propagandowe. Babiš odrzucił te oskarżenia, oświadczając: „Nikt nie zamierza ingerować w programy ani relacjonowanie wydarzeń”.

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Reakcja prezydenta

Projekt ustawy przeszedł pierwsze czytanie w Izbie Poselskiej, niższej izbie parlamentu, podczas nocnego posiedzenia. Dokument zostanie teraz przekazany do rozpatrzenia przez komisje.

Prezydent Czech Petr Pavel skrytykował pospieszny tryb rozpatrywania inicjatywy. Jak stwierdził, procedowanie projektu ustawy w nocy i w weekendy „podważa wiarę w dobre intencje jego inicjatorów”.

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