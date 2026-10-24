Европа должна ускорить разработку альтернатив спутниковым системам Starlink и Starshield, чтобы уменьшить зависимость Украины от решений американского миллиардера Илона Маска и непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа.

Журналисты подчеркнули: ситуация со Starlink, а также соглашение США о дизельном топливе и отмена некоторых санкций против РФ свидетельствуют о том, что ни Маск, ни Трамп не хотят победы Украины.

В то же время, пишет издание, продолжение предоставления американских разведывательных данных и спутниковой связи свидетельствует о том, что Трамп не склонен просто так обеспечивать Кремлю легкую победу.

«Но, как бы то ни было, Украина и ее более решительные союзники знают: неразумно полагаться на непредсказуемых людей в Вашингтоне, когда речь идет о защите независимости Украины», — подчеркнули в статье.

По мнению журналистов, эта ситуация означает, что Европа вместе с Украиной должна ускорить разработку альтернатив Starlink и Starshield. Они отметили, что эта работа уже ведётся, а Украина демонстрирует замечательную способность внедрять военные инновации. Однако, как отмечается, проблемой, как всегда, являются слишком медленные действия Европы, чтобы полностью предотвратить окончательную катастрофу — победу России, одержанную не столько благодаря территориальным завоеваниям на поле боя, сколько за счет истощения мирного населения.

«Также очевидно, что такое жизненно важное для безопасности Запада средство, как Starshield, — а это касается и самих Соединённых Штатов, — не может находиться под контролем одного человека и использоваться по его собственному усмотрению, даже если этот человек является самым богатым на планете», — пишет издание.

Журналисты считают, что постепенное оставление Украины на произвол судьбы со стороны США стало одним из самых позорных и непонятных эпизодов американской внешней политики после окончания Второй мировой войны.

«И это определяющий геополитический факт для жизни на европейском континенте. Только Европа может спасти Украину, и для этого понадобятся огромные технологические усилия, которые обойдутся очень дорого. Настало время «коалиции желающих» — если это понятие еще имеет какое-то значение — сделать то, чего американцы не могут или не хотят делать», — призвали в издании.

Об этом говорится в материале The Independent.

Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink со скоростью более 400 км/ч.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в разных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

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