欧洲应加快研发替代“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）卫星系统的方案，以减少乌克兰对美国亿万富翁伊隆·马斯克的决策以及美国总统唐纳德·特朗普不可预测政策的依赖。

记者们强调：Starlink的现状，以及美国关于柴油燃料的协议和取消对俄罗斯的部分制裁，都表明无论是马斯克还是特朗普，都不希望乌克兰获胜。

与此同时，该媒体写道，美国继续提供情报数据和卫星通信服务表明，特朗普并不打算轻易让克里姆林宫取得胜利。

“但无论如何，乌克兰及其立场更坚定的盟友都清楚：在捍卫乌克兰独立的问题上，依赖华盛顿那些难以预测的人物是不明智的，”文章强调道。

记者们认为，这一局面意味着欧洲应与乌克兰一道，加快研发“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）的替代方案。他们强调，相关工作已经在进行中，而乌克兰展现出了卓越的军事创新能力。 然而，文章指出，问题一如既往地在于欧洲行动过于迟缓，无法彻底避免最终的灾难——俄罗斯的胜利，这种胜利与其说是通过战场上的领土征服获得的，不如说是通过耗尽平民力量而取得的。

“同样显而易见的是，像Starshield这样对西方安全至关重要的手段——这同样适用于美国本身——不能由一个人掌控并随心所欲地使用， 即使此人堪称全球首富，”该刊写道。

记者们认为，美国对乌克兰的逐步抛弃，已成为二战结束后美国外交政策中最可耻、最难以理解的事件之一。

“这对欧洲大陆的生存而言是一个决定性的地缘政治事实。只有欧洲才能拯救乌克兰，而这需要巨大的技术投入，代价将极其高昂。 现在是‘自愿联盟’——如果这个概念还有任何意义的话——采取行动的时候了，去做美国人无法或不愿做的事情，”该刊呼吁道。

《独立报》的报道中提到了这一点。

乌克兰国防部确认，Starlink已恢复运行，速度超过400公里/小时。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局一直向SpaceX公司提出请求，要求其限制或扩大“星链”卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用Starlink和Starshield服务的保障。

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