Europa powinna przyspieszyć prace nad alternatywami dla systemów satelitarnych Starlink i Starshield, aby zmniejszyć zależność Ukrainy od decyzji amerykańskiego miliardera Elona Muska oraz nieprzewidywalnej polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dziennikarze podkreślili: sytuacja związana z systemem Starlink, a także porozumienie USA w sprawie paliwa dieslowego oraz zniesienie niektórych sankcji wobec Rosji wskazują, że ani Musk, ani Trump nie chcą zwycięstwa Ukrainy.

Jednocześnie, jak pisze wydawnictwo, dalsze dostarczanie amerykańskich danych wywiadowczych i zapewnianie łączności satelitarnej wskazuje, że Trump nie jest skłonny tak po prostu zapewnić Kremlowi łatwego zwycięstwa.

„Jednak niezależnie od tego Ukraina i jej bardziej zdecydowani sojusznicy wiedzą: nierozsądnie jest polegać na nieprzewidywalnych osobach w Waszyngtonie, gdy chodzi o obronę niepodległości Ukrainy” – podkreślono w artykule.

Zdaniem dziennikarzy sytuacja ta oznacza, że Europa wraz z Ukrainą powinna przyspieszyć prace nad alternatywami dla systemów Starlink i Starshield. Podkreślili, że prace te już trwają, a Ukraina wykazuje się znakomitą zdolnością do wdrażania innowacji wojskowych. Jednak, jak zauważono, problemem, jak zawsze, są zbyt powolne działania Europy, by całkowicie zapobiec ostatecznej katastrofie – zwycięstwu Rosji, osiągniętemu nie tyle dzięki terytorialnym podbojom na polu bitwy, co poprzez wyczerpanie ludności cywilnej.

„Oczywiste jest również, że tak kluczowy dla bezpieczeństwa Zachodu środek, jakim jest Starshield – a dotyczy to również samych Stanów Zjednoczonych – nie może pozostawać pod kontrolą jednej osoby i być wykorzystywany według jej własnego uznania, nawet jeśli ta osoba jest najbogatsza na świecie” – pisze gazeta.

Dziennikarze uważają, że powolne pozostawianie Ukrainy własnemu losowi przez Stany Zjednoczone stało się jednym z najbardziej haniebnych i niezrozumiałych epizodów amerykańskiej polityki zagranicznej od zakończenia II wojny światowej.

„Jest to decydujący fakt geopolityczny dla życia na kontynencie europejskim. Tylko Europa może uratować Ukrainę, a do tego potrzebne będą ogromne wysiłki technologiczne, które będą bardzo kosztowne. Nadszedł czas, aby „koalicja chętnych” – o ile to pojęcie ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie – zrobiła to, czego Amerykanie nie mogą lub nie chcą zrobić” – apelowano w publikacji.

O tym mowa w artykule opublikowanym w The Independent.

Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania systemu Starlink z prędkością ponad 400 km/h.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania sieci Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

Kongresmeni USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

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