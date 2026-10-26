В Польше 13 больниц сообщили о годовых выплатах свыше 2 млн злотых отдельным медикам или медицинской компании. Наибольшую сумму — более 2,953 млн злотых — получил уролог в Военном клиническом госпитале с поликлиникой в Люблине, сообщает Interia.

Наибольшие выплаты

Более 2,741 млн злотых выплатили специалисту по радиологии и визуализационной диагностике в Воеводской больнице имени Иоанна Павла II в Замосце. В больнице Мендзижеча более 2,66 млн злотых получила компания, трудоустраивающая шестерых анестезиологов. Еще более 2,474 млн злотых получил руководитель отделения визуализационной диагностики специализированной больницы в Хойнице.

В список также вошли медучреждения в Кракове, Гожуве-Велькопольском, Еленя-Гуре, Люблине, Бельско-Бяле, Сосновце, Стараховице и Седльце. В нескольких из них все пятеро наиболее высокооплачиваемых медиков получили более 1 млн злотых за год.

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Ответы больниц

Журналисты Polsat News Ujawnia направили запросы о пяти наиболее высокооплачиваемых врачах в 590 медицинских учреждений. Данные предоставили 200 учреждений, а в полученных ответах журналисты насчитали 213 медиков с годовыми выплатами свыше 1 млн злотых.

По данным организации Sieć Obywatelska Watchdog Polska, в Воеводской больнице имени Николая Коперника в Кошалине в 2025 году двое врачей получили соответственно более 2,599 млн и более 2,111 млн злотых. Interia также приводит данные, согласно которым в этой больнице не менее 17 врачей заработали более 1 млн злотых, а еще шестеро — более 900 тыс. злотых. В региональной больнице в Грудзёндзе более 1 млн злотых получили 11 медиков, в воеводской специализированной больнице в Ченстохове — 10.

Сбор более полных данных

По информации издания, около 70% руководителей больниц не предоставили запрошенные сведения. После изменения законодательства в августе Агентство по оценке медицинских технологий и тарификации собирает данные о доходах медперсонала по номеру PESEL. Глава агентства Даниэль Рутковский предположил, что после учета контрактов в разных медучреждениях доля врачей с доходом свыше 100 тыс. злотых в месяц может составлять от 5% до 10% работающих по контракту.

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