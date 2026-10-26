波兰有13家医院报告称，向个别医务人员或一家医疗公司支付的年度款项超过200万兹罗提。卢布林军队临床医院及门诊部的一名泌尿科医生获得了最高金额——超过295.3万兹罗提，Interia报道。

最高付款

扎莫希奇若望保禄二世省立医院向一名放射学和影像诊断专家支付了超过274.1万兹罗提。在门济热奇的一家医院，一家雇佣6名麻醉科医生的公司获得了超过266万兹罗提。霍伊尼采一家专科医院影像诊断科主任还获得了超过247.4万兹罗提。

名单还包括位于克拉科夫、大波兰地区戈茹夫、耶莱尼亚古拉、卢布林、别尔斯科-比亚瓦、索斯诺维茨、斯塔拉霍维采和谢德尔采的医疗机构。其中几家机构中，收入最高的5名医务人员均在一年内获得超过100万兹罗提。

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医院回应

Polsat News Ujawnia的记者向590家医疗机构询问收入最高的5名医生的情况。200家机构提供了数据，记者在收到的回复中统计出213名医务人员的年度付款超过100万兹罗提。

根据组织Sieć Obywatelska Watchdog Polska的数据，2025年，科沙林尼古拉·哥白尼省立医院的两名医生分别获得超过259.9万兹罗提和超过211.1万兹罗提。Interia还援引数据显示，该医院至少17名医生收入超过100万兹罗提，另有6人超过90万兹罗提。在格鲁琼兹的地区医院，11名医务人员获得超过100万兹罗提；在琴斯托霍瓦的省立专科医院，这一人数为10人。

收集更完整的数据

据该媒体报道，约70%的医院负责人没有提供所要求的信息。8月法律变更后，医疗技术评估和收费机构开始按PESEL号码收集医务人员收入数据。该机构负责人丹尼尔·鲁特科夫斯基推测，在计入不同医疗机构的合同后，月收入超过10万兹罗提的医生占合同制工作人员的比例可能为5%至10%。

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