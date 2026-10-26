W Polsce 13 szpitali zgłosiło roczne wypłaty przekraczające 2 mln zł dla poszczególnych medyków lub firmy medycznej. Największą kwotę — ponad 2,953 mln zł — otrzymał urolog w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, informuje Interia.

Najwyższe wypłaty

Ponad 2,741 mln zł wypłacono specjaliście w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu. W szpitalu w Międzyrzeczu ponad 2,66 mln zł otrzymała firma zatrudniająca sześciu anestezjologów. Kolejne ponad 2,474 mln zł otrzymał kierownik oddziału diagnostyki obrazowej szpitala specjalistycznego w Chojnicach.

Na liście znalazły się również placówki medyczne w Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Lublinie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Starachowicach i Siedlcach. W kilku z nich wszyscy z pięciu najlepiej opłacanych medyków otrzymali ponad 1 mln zł rocznie.

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Odpowiedzi szpitali

Dziennikarze Polsat News Ujawnia wysłali zapytania dotyczące pięciu najlepiej opłacanych lekarzy do 590 placówek medycznych. Dane przekazało 200 instytucji, a w otrzymanych odpowiedziach dziennikarze naliczyli 213 medyków z rocznymi wypłatami przekraczającymi 1 mln zł.

Według organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska w Wojewódzkim Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w 2025 roku dwóch lekarzy otrzymało odpowiednio ponad 2,599 mln zł i ponad 2,111 mln zł. Interia przytacza również dane, według których w tym szpitalu co najmniej 17 lekarzy zarobiło ponad 1 mln zł, a kolejnych sześciu — ponad 900 tys. zł. W szpitalu regionalnym w Grudziądzu ponad 1 mln zł otrzymało 11 medyków, a w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie — 10.

Zbieranie pełniejszych danych

Według informacji portalu około 70% dyrektorów szpitali nie przekazało żądanych informacji. Po zmianie przepisów w sierpniu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane o dochodach personelu medycznego według numeru PESEL. Szef agencji Daniel Rutkowski przypuścił, że po uwzględnieniu kontraktów w różnych placówkach medycznych odsetek lekarzy z dochodem przekraczającym 100 tys. zł miesięcznie może wynosić od 5% do 10% osób pracujących na kontraktach.

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