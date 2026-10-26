У Польщі 13 лікарень повідомили про виплати понад 2 млн злотих — Interia

У Польщі 13 лікарень повідомили про річні виплати понад 2 млн злотих окремим медикам або медичній компанії. Найбільшу суму — понад 2,953 млн злотих — отримав уролог у Військовому клінічному шпиталі з поліклінікою в Любліні, повідомляє Interia.

Найбільші виплати

Понад 2,741 млн злотих виплатили фахівцю з радіології та візуалізаційної діагностики у воєводській лікарні імені Івана Павла II в Замості. У лікарні Мендзижеча понад 2,66 млн злотих отримала компанія, що працевлаштовує шістьох анестезіологів. Ще понад 2,474 млн злотих отримав керівник відділення візуалізаційної діагностики спеціалізованої лікарні в Хойніце.

До переліку також увійшли медзаклади у Кракові, Гожуві-Велькопольському, Єленій Гурі, Любліні, Бельсько-Бялій, Сосновці, Стараховіце та Седльце. У кількох із них усі п'ятеро найбільш високооплачуваних медиків отримали понад 1 млн злотих за рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповіді лікарень

Журналісти Polsat News Ujawnia надіслали запити про п'ятьох найбільш високооплачуваних лікарів до 590 медичних закладів. Дані надали 200 установ, а в отриманих відповідях журналісти нарахували 213 медиків із річними виплатами понад 1 млн злотих.

За даними організації Sieć Obywatelska Watchdog Polska, у Воєводській лікарні імені Миколая Коперника в Кошаліні у 2025 році двоє лікарів отримали понад 2,599 млн і понад 2,111 млн злотих відповідно. Interia також наводить дані, за якими в цій лікарні щонайменше 17 лікарів заробили понад 1 млн злотих, а ще шестеро — понад 900 тис. злотих. У регіональній лікарні в Грудзьондзі понад 1 млн злотих отримали 11 медиків, у воєводській спеціалізованій лікарні в Ченстохові — 10.

Збір повніших даних

За інформацією видання, близько 70% керівників лікарень не надали запитуваних відомостей. Після зміни законодавства в серпні Агентство з оцінки медичних технологій і тарифікації збирає дані про доходи медперсоналу за номером PESEL. Очільник агентства Даніель Рутковський припустив, що після врахування контрактів у різних медзакладах частка лікарів із доходом понад 100 тис. злотих на місяць може становити від 5% до 10% тих, хто працює за контрактом.

Читай нас у