Кабинет министров Кипра одобрил предложение Министерства внутренних дел о новых правилах выдачи разрешений на строительство. Документ должны передать в парламент для утверждения, сообщает Cyprus Mail.

Упрощение расчета сборов

Министр внутренних дел Константинос Иоанну заявил, что изменения должны заменить действующую сложную систему более простой, понятной и эффективной моделью. В частности, реформа отменяет географическое разделение Кипра на три категории с разными коэффициентами стоимости.

Также предусмотрено упрощение методики расчета сборов в зависимости от категории застройки. Новые правила должны отменить ступенчатую плату, связанную с площадью зданий и разделением земельных участков, а также дополнительные сборы за внешние работы. Документ уточняет сроки уплаты сборов и устанавливает отдельные положения об их возврате.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ускоренные разрешения

По словам Иоанну, главная цель изменений — уменьшить сложность процедур, повысить прозрачность и унифицировать правила для граждан, специалистов строительной отрасли и органов власти.

Министр также сообщил о результатах ускоренной процедуры для проектов с низким и средним уровнем риска. По его данным, уже выдали более 3 тысяч разрешений на строительство одноквартирных и двухквартирных домов, а также свыше 1,5 тысячи разрешений для многоквартирных домов до 20 квартир. Их оформили в течение 80 рабочих дней.

Читай нас в