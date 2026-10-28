Уряд Кіпру схвалив нові правила видачі дозволів на будівництво — Cyprus Mail

Кабінет міністрів Кіпру схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо нових правил видачі дозволів на будівництво. Документ мають передати до парламенту для затвердження, повідомляє Cyprus Mail.

Спрощення розрахунку зборів

Міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну заявив, що зміни мають замінити чинну складну систему простішою, зрозумілішою та ефективнішою моделлю. Зокрема, реформа скасовує географічний поділ Кіпру на три категорії з різними коефіцієнтами вартості.

Також передбачено спрощення методики обчислення зборів залежно від категорії забудови. Нові правила мають скасувати ступеневу плату, пов’язану з площею будівель і поділом земельних ділянок, а також додаткові збори за зовнішні роботи. Документ уточнює строки сплати зборів і встановлює окремі положення щодо їхнього повернення.

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Прискорені дозволи

За словами Іоанну, головна мета змін — зменшити складність процедур, посилити прозорість та уніфікувати правила для громадян, фахівців будівельної галузі й органів влади.

Міністр також повідомив про результати прискореної процедури для проєктів із низьким і середнім рівнем ризику. За його даними, уже видали понад 3 тисячі дозволів на будівництво одноквартирних і двоквартирних будинків, а також більш як 1,5 тисячі дозволів для багатоквартирних будинків до 20 квартир. Їх оформили протягом 80 робочих днів.

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