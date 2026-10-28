Rada Ministrów Cypru zatwierdziła propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą nowych zasad wydawania pozwoleń na budowę. Dokument ma zostać przekazany do parlamentu do zatwierdzenia, informuje Cyprus Mail.

Uproszczenie naliczania opłat

Minister spraw wewnętrznych Constantinos Ioannou oświadczył, że zmiany mają zastąpić obecny złożony system prostszym, bardziej przejrzystym i skuteczniejszym modelem. W szczególności reforma znosi geograficzny podział Cypru na trzy kategorie z różnymi współczynnikami kosztów.

Przewidziano również uproszczenie metodologii naliczania opłat w zależności od kategorii zabudowy. Nowe zasady mają znieść stopniowane opłaty związane z powierzchnią budynków i podziałem działek, a także dodatkowe opłaty za prace zewnętrzne. Dokument precyzuje terminy płatności opłat i ustanawia odrębne przepisy dotyczące ich zwrotu.

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Przyspieszone pozwolenia

Według Ioannou głównym celem zmian jest zmniejszenie złożoności procedur, zwiększenie przejrzystości oraz ujednolicenie zasad dla obywateli, specjalistów z branży budowlanej i władz.

Minister poinformował również o wynikach przyspieszonej procedury dla projektów o niskim i średnim poziomie ryzyka. Według jego danych wydano już ponad 3 tysiące pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych i dwurodzinnych, a także ponad 1,5 tysiąca pozwoleń dla budynków wielomieszkaniowych liczących do 20 mieszkań. Zostały one wydane w ciągu 80 dni roboczych.

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