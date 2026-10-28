W USA w wieku 96 lat zmarła działaczka ruchu związkowego Dolores Huerta, która wraz z Cesarem Chavezem założyła United Farm Workers. O śmierci Huerty w środę poinformowała jej rodzina na Instagramie, podaje The Hill.

Oświadczenie rodziny

Bliscy Huerty oświadczyli, że są głęboko zasmuceni jej śmiercią. Nazwali ten czas niezwykle trudnym dla rodziny i poprosili o prywatność w okresie żałoby.

Rodzina zaznaczyła również, że później poinformuje o planach upamiętnienia życia i spuścizny Huerty. Jej śmierć już wywołała reakcje w mediach społecznościowych.

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Działalność w ruchu związkowym

W latach 60. Huerta opowiadała się za tworzeniem związków zawodowych i prawami pracowników rolnych. W późniejszym okresie życia wspierała także prawa kobiet i osób LGBTQ.

Kongresmen z Kalifornii Ro Khanna napisał w serwisie X, że jej przywództwo w akcjach obywatelskiego nieposłuszeństwa było cennym przykładem niestosowania przemocy. Dodał, że pamięć o Dolores Huercie będzie żyła.

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