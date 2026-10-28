В США в возрасте 96 лет умерла деятельница профсоюзного движения Долорес Уэрта, которая вместе с Сесаром Чавесом основала United Farm Workers. О смерти Уэрты в среду сообщила ее семья в Instagram, передает The Hill.

Заявление семьи

Родные Уэрты заявили, что глубоко опечалены ее смертью. Они назвали это время чрезвычайно тяжелым для семьи и попросили о конфиденциальности на время траура.

Семья также отметила, что позже сообщит о планах почтить жизнь и наследие Уэрты. Ее смерть уже вызвала реакции в социальных сетях.

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Деятельность в профсоюзном движении

В 1960-х годах Уэрта выступала за создание профсоюзов и права работников сельского хозяйства. В дальнейшей жизни она также поддерживала права женщин и ЛГБТК-людей.

Конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна в соцсети X назвал ее лидерство в акциях гражданского неповиновения ценным примером ненасилия. Он добавил, что память о Долорес Уэрте будет жить.

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