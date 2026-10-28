У США померла профспілкова активістка Долорес Уерта — The Hill

У США у віці 96 років померла діячка профспілкового руху Долорес Уерта, яка разом із Сесаром Чавесом заснувала United Farm Workers. Про смерть Уерти в середу повідомила її родина в Instagram, повідомляє The Hill.

Повідомлення родини

Рідні Уерти заявили, що глибоко засмучені її смертю. Вони назвали цей час надзвичайно важким для сім’ї та попросили про приватність на час жалоби.

Родина також зазначила, що пізніше повідомить про плани щодо вшанування життя і спадщини Уерти. Її смерть уже спричинила реакції в соціальних мережах.

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Діяльність у профспілковому русі

У 1960-х роках Уерта виступала за створення профспілок і права працівників сільського господарства. У подальшому житті вона також підтримувала права жінок і ЛГБТК-людей.

Конгресмен від Каліфорнії Ро Ханна у соцмережі X назвав її лідерство в акціях громадянської непокори цінним прикладом ненасильства. Він додав, що пам’ять про Долорес Уерту житиме.

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