W Rzymie rząd Włoch zatwierdził pakiet budżetowy na 2027 rok o łącznej wartości około 26 mld euro. Po posiedzeniu Rady Ministrów poinformowała o tym premier Giorgia Meloni, donosi ANSA English.

Zwolnienie z podatku od pojazdów

Według Meloni budżet przewiduje stałe zwolnienie z podatku od pojazdów dla samochodów o małej i średniej mocy — do 80 kilowatów — a także dla motocykli. Jak oceniła, decyzja ta obejmie około 70% pojazdów obecnie użytkowanych we Włoszech.

Premier podkreśliła, że ulga nie będzie już ograniczona wyłącznie do 2027 roku. Oświadczyła również, że przeciwnicy mylili się, nazywając tę decyzję przedwyborczym ustępstwem.

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Zmiany w podatku dochodowym

Pakiet przewiduje również podniesienie progu drugiej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych IRPEF do 55 tys. euro rocznie. Stawka ta wynosi 33%. Według Meloni maksymalna roczna korzyść z tej obniżki podatku wyniesie 500 euro.

Dodała, że wskutek wcześniejszych decyzji dotyczących IRPEF państwo utraciło około 21 mld euro dochodów.

Szkoły i mieszkania na wynajem

Rząd planuje przeznaczyć część środków związanych z elastycznością energetyczną na instalację w szkołach klimatyzatorów i pomp ciepła. W budżecie zapisano także obniżenie ryczałtowej stawki podatku dla umów najmu z regulowanym czynszem do 5%. Dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom poniżej 35. roku życia stawka wyniesie 1%.

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