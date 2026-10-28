В Риме правительство Италии одобрило бюджетный пакет на 2027 год общей стоимостью около 26 млрд евро. Об этом после заседания Совета министров заявила премьер-министр Джорджа Мелони, сообщает ANSA English.

Льгота по транспортному налогу

По словам Мелони, бюджет предусматривает постоянное освобождение от транспортного налога для автомобилей малой и средней мощности — до 80 киловатт — а также для мотоциклов. По ее оценке, это решение коснется примерно 70% транспортных средств, которые сейчас эксплуатируются в Италии.

Премьер-министр подчеркнула, что льгота больше не будет ограничиваться только 2027 годом. Она также заявила, что оппоненты ошибались, называя это решение предвыборной уступкой.

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Изменения в подоходном налоге

Пакет также предусматривает повышение порога второй ставки налога на доходы физических лиц IRPEF до 55 тыс. евро в год. Эта ставка составляет 33%. По словам Мелони, максимальная годовая выгода от такого снижения налога составит 500 евро.

Она добавила, что из-за предыдущих решений по IRPEF государство недополучило примерно 21 млрд евро доходов.

Школы и арендное жилье

Часть средств, связанных с энергетической гибкостью, правительство планирует направить на установку в школах кондиционеров и тепловых насосов. В бюджете также предусмотрено снижение фиксированной ставки налога для договоров аренды с регулируемой платой до 5%. Для владельцев, которые будут сдавать жилье людям младше 35 лет, ставка составит 1%.

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