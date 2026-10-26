В Польше изъяли более 1,6 тонны синтетических наркотиков — RMF24

В Мазовецком воеводстве Польши правоохранители ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков и изъяли более 1,6 тонны готового клофедрона. Общая стоимость изъятых веществ оценивается более чем в 82 млн польских злотых.

Лаборатория в хозяйственных постройках

Как сообщает RMF24, сотрудники Центрального бюро расследований полиции обнаружили следы незаконной деятельности в одном из хозяйств недалеко от Новы-Двур-Мазовецкого. В хозяйственных постройках они нашли профессионально оборудованную лабораторию, где производили клофедрон — синтетический наркотик.

В одном из помещений находилась полностью оснащённая производственная линия. В другом работала специальная сушилка для подготовки наркотиков к дальнейшему распространению.

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Трое задержанных

Во время операции полицейские задержали троих мужчин непосредственно в ходе производства наркотиков. В хозяйственных помещениях изъяли более 1600 кг готового клофедрона, а дополнительные количества наркотических веществ нашли по местам проживания задержанных.

Мужчинам уже предъявили обвинения в отделении Национальной прокуратуры в Лодзи. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Все трое были временно арестованы.

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