W województwie mazowieckim funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki i zabezpieczyli ponad 1,6 tony gotowego klofedronu. Łączną wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 82 mln złotych.

Laboratorium w budynkach gospodarczych

Jak informuje RMF24, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji odkryli ślady nielegalnej działalności w jednym z gospodarstw w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego. W budynkach gospodarczych znaleźli profesjonalnie wyposażone laboratorium, w którym produkowano klofedron — syntetyczny narkotyk.

W jednym z pomieszczeń znajdowała się w pełni wyposażona linia produkcyjna. W innym działała specjalna suszarnia do przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji.

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Trzech zatrzymanych

Podczas operacji policjanci zatrzymali trzech mężczyzn bezpośrednio w trakcie produkcji narkotyków. W pomieszczeniach gospodarczych zabezpieczono ponad 1600 kg gotowego klofedronu, a dodatkowe ilości substancji narkotycznych znaleziono w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

Mężczyznom postawiono już zarzuty w wydziale Prokuratury Krajowej w Łodzi. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. Cała trójka została tymczasowo aresztowana.

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