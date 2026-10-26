В Брюсселе, Бельгия, Австрия допустила возможность наложить вето на новый долгосрочный бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что нынешний проект неприемлем для его страны, а решение по многолетнему финансовому плану требует единогласной поддержки всех государств-членов.

Условия Австрии

Как сообщает Der Spiegel, Штокер сказал газете Die Welt, что для Австрии существует предел, после которого он не согласится на бюджет. Конкретные параметры этого предела он не назвал, объяснив это переговорной тактикой. По словам канцлера, компромисс возможен лишь при наличии реалистичного нового проекта.

Отдельно Штокер раскритиковал запрос Европейской комиссии о создании 2 500 дополнительных должностей чиновников. Он назвал такое требование неуместным и оторванным от реальности, призвав вместо этого сокращать штат в Брюсселе. Канцлер отметил, что Австрия сокращает 2 600 должностей в администрации и все активнее использует искусственный интеллект.

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Спор о сумме бюджета

Еврокомиссия предложила общий бюджет на следующие семь лет в размере 1 985 млрд евро. Против этого выступают так называемые экономные страны, в частности Австрия, Германия, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Дания. Компромиссное предложение ирландского председательства в Совете ЕС предусматривает сумму, меньшую примерно на 160 млрд евро.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта стремится завершить переговоры уже в этом году. В то же время на последнем саммите ЕС, состоявшемся десять дней назад, договориться не удалось.

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