在比利时布鲁塞尔，奥地利表示可能否决欧盟2028年至2034年的新长期预算。奥地利总理克里斯蒂安·施托克尔表示，现行方案对其国家而言不可接受，而关于多年期财政框架的决定需要所有成员国一致支持。

奥地利的条件

据《明镜》周刊报道，施托克尔对《世界报》表示，奥地利存在一条底线，超过这条底线他将不会同意该预算。他没有说明这条底线的具体参数，解释称这是谈判策略。总理表示，只有在提出现实的新方案时，妥协才有可能。

施托克尔还批评了欧盟委员会要求新增2,500个公务员职位的请求。他称这一要求不恰当且脱离现实，并呼吁削减布鲁塞尔的人员编制。总理指出，奥地利正在削减2,600个行政职位，并日益广泛地使用人工智能。

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预算金额之争

欧盟委员会提议，未来七年的总预算为1.985万亿欧元。所谓的节俭国家反对此举，包括奥地利、德国、荷兰、芬兰、瑞典和丹麦。爱尔兰担任欧盟理事会主席国期间提出的妥协方案，预算金额约少1,600亿欧元。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔力争在今年内完成谈判。与此同时，在十天前举行的最近一次欧盟峰会上，各方未能达成一致。

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