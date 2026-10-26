W Brukseli w Belgii Austria dopuściła możliwość zawetowania nowego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Kanclerz Austrii Christian Stocker oświadczył, że obecny projekt jest nie do przyjęcia dla jego kraju, a decyzja w sprawie wieloletnich ram finansowych wymaga jednomyślnego poparcia wszystkich państw członkowskich.

Warunki Austrii

Jak podaje Der Spiegel, Stocker powiedział dziennikowi Die Welt, że dla Austrii istnieje granica, po przekroczeniu której nie zgodzi się na budżet. Nie podał konkretnych parametrów tej granicy, wyjaśniając to taktyką negocjacyjną. Według kanclerza kompromis jest możliwy jedynie przy realistycznym nowym projekcie.

Osobno Stocker skrytykował wniosek Komisji Europejskiej o utworzenie 2 500 dodatkowych stanowisk urzędniczych. Nazwał takie żądanie niestosownym i oderwanym od rzeczywistości, wzywając zamiast tego do redukcji zatrudnienia w Brukseli. Kanclerz zaznaczył, że Austria likwiduje 2 600 stanowisk w administracji i coraz szerzej wykorzystuje sztuczną inteligencję.

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Spór o kwotę budżetu

Komisja Europejska zaproponowała łączny budżet na kolejne siedem lat w wysokości 1 985 mld euro. Sprzeciwiają się temu tak zwane oszczędne kraje, w tym Austria, Niemcy, Niderlandy, Finlandia, Szwecja i Dania. Kompromisowa propozycja irlandzkiej prezydencji w Radzie UE przewiduje kwotę niższą o około 160 mld euro.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa chce zakończyć negocjacje jeszcze w tym roku. Jednocześnie podczas ostatniego szczytu UE, który odbył się dziesięć dni temu, nie udało się osiągnąć porozumienia.

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