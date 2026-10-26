Канцлер Австрії Штокер допустив вето щодо бюджету ЄС — Der Spiegel

У Брюсселі, Бельгія, Австрія допустила можливість ветувати новий довгостроковий бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що чинний проєкт є неприйнятним для його країни, а рішення щодо багаторічного фінансового плану потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

Умови Австрії

Як повідомляє Der Spiegel, Штокер сказав газеті Die Welt, що для Австрії існує межа, після якої він не погодиться на бюджет. Конкретних параметрів цієї межі він не назвав, пояснивши це тактикою переговорів. За словами канцлера, компроміс можливий лише за реалістичного нового проєкту.

Окремо Штокер розкритикував запит Європейської комісії на створення 2 500 додаткових посад чиновників. Він назвав таку вимогу недоречною та відірваною від реальності, натомість закликав скорочувати штат у Брюсселі. Канцлер зазначив, що Австрія скорочує 2 600 посад в адміністрації та дедалі більше використовує штучний інтелект.

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Суперечка про суму бюджету

Єврокомісія запропонувала загальний бюджет на наступні сім років обсягом 1 985 млрд євро. Проти цього виступають так звані ощадливі країни, зокрема Австрія, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та Данія. Компромісна пропозиція ірландського головування в Раді ЄС передбачає суму, меншу приблизно на 160 млрд євро.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прагне завершити переговори ще цього року. Водночас на останньому саміті ЄС, який відбувся десять днів тому, домовитися не вдалося.

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