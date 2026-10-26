Латвийская прокуратура заявила, что мигрантов на белорусской стороне границы могли принуждать повреждать инфраструктуру на территории Латвии, если они не заплатили за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает LSM English со ссылкой на расследование программы De facto телеканала LTV.

По данным прокурора отдела защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры Андриса Алексеевса, людей в лагерях возле границы регулярно посещают лица в форме. По его словам, они проверяют по фотографиям, заплатили ли мигранты за попытку незаконного пересечения границы. Тем, кто не заплатил, предлагают выбор: повредить латвийскую инфраструктуру или подвергнуться физическому насилию либо другим пыткам.

Подозрения в отношении белорусских пограничников

В июле Генеральная прокуратура Латвии открыла уголовное производство по поводу намерения совершить тяжкие преступления против государства. По словам Алексеевса, в деле имеются обоснованные подозрения, что должностные лица пограничной службы Беларуси причастны к организации незаконной миграции и повреждению латвийской инфраструктуры для содействия преступлению.

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Согласно информации, полученной по делу, после прибытия в Латвию люди уже знают, где именно и что необходимо повредить. Прокуратура сообщает, что у них есть инструменты, в том числе ножовки по металлу, а после совершения преступления они возвращаются в Беларусь. Стоимость маршрута незаконной миграции составляет около 5 тысяч долларов с человека, а оплату чаще всего осуществляют криптовалютой.

Повреждения и охрана границы

В этом году латвийские пограничники зарегистрировали более 60 случаев повреждения инфраструктуры, в том числе электрощитовых и камер видеонаблюдения. В прошлом году таких случаев было 23. В то же время Латвия сообщила о более чем 12 тысячах предотвращенных попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы с начала года.

С латвийской стороны границы ежедневно дежурят от 100 до 200 военнослужащих Национальных вооруженных сил. В начале октября группа примерно из 10–20 человек незаконно пересекла границу. По словам полковника Национальных вооруженных сил Гунтарса Страздитиса, люди с белорусской стороны угрожали латвийским военнослужащим и демонстрировали предмет, похожий на оружие, после чего мигранты смогли вернуться в Беларусь.

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