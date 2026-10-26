Łotewska prokuratura oświadczyła, że migranci po białoruskiej stronie granicy mogli być zmuszani do uszkadzania infrastruktury na Łotwie, jeśli nie zapłacili za nielegalne przekroczenie granicy. Informuje o tym LSM English, powołując się na śledztwo programu De facto telewizji LTV.

Według Andrisa Aleksejevsa, prokuratora Wydziału Ochrony Bezpieczeństwa Państwa Prokuratury Generalnej, osoby w obozach w pobliżu granicy są regularnie odwiedzane przez osoby w mundurach. Jak powiedział, sprawdzają one na podstawie zdjęć, czy migranci zapłacili za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Osobom, które nie zapłaciły, proponuje się wybór: uszkodzić łotewską infrastrukturę albo doznać przemocy fizycznej lub innych tortur.

Podejrzenia wobec białoruskich strażników granicznych

W lipcu Prokuratura Generalna Łotwy wszczęła postępowanie karne w sprawie zamiaru popełnienia poważnych przestępstw przeciwko państwu. Według Aleksejevsa w sprawie istnieją uzasadnione podejrzenia, że funkcjonariusze białoruskiej służby granicznej są zaangażowani w organizowanie nielegalnej migracji i uszkadzanie łotewskiej infrastruktury w celu ułatwienia przestępstwa.

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Z informacji uzyskanych w sprawie wynika, że po przybyciu na Łotwę ludzie już wiedzą, gdzie dokładnie i co należy uszkodzić. Prokuratura informuje, że mają przy sobie narzędzia, w tym piły do metalu, a po popełnieniu przestępstwa wracają na Białoruś. Koszt trasy nielegalnej migracji wynosi około 5 tys. dolarów na osobę, a płatności najczęściej dokonywane są w kryptowalucie.

Uszkodzenia i ochrona granicy

W tym roku łotewscy strażnicy graniczni zarejestrowali ponad 60 przypadków uszkodzenia infrastruktury, w tym szaf elektrycznych i kamer monitoringu wizyjnego. W ubiegłym roku odnotowano 23 takie przypadki. Jednocześnie Łotwa poinformowała o ponad 12 tys. udaremnionych prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-łotewskiej od początku roku.

Po łotewskiej stronie granicy codziennie pełni służbę od 100 do 200 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Na początku października grupa około 10–20 osób nielegalnie przekroczyła granicę. Według pułkownika Narodowych Sił Zbrojnych Guntarsa Strazdītisa osoby po białoruskiej stronie groziły łotewskim żołnierzom i pokazywały przedmiot przypominający broń, po czym migranci mogli wrócić na Białoruś.

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